L’Ajuntament de Girona ha posat en marxa un projecte de dinamització del sector comercial del carrer de Santa Eugènia a través d’un procés de creació comunitari per fomentar l’ocupació i cohesionar la comunitat mitjançant l’art. Diversos artistes provinents de Girona i el seu entorn han fet 58 intervencions artístiques que embelleixen les persianes dels comerços de la zona. D’aquesta manera, es preveu incrementar-ne el valor i generar un efecte positiu en altres aspectes del barri. El projecte té per nom «Reactivem-nos» i és una de les actuacions incloses en el paquet de mesures urgents previstes per protegir les persones i fomentar la reactivació econòmica davant la crisi de la COVID-19.

Per donar a conèixer la iniciativa i les diverses obres que s’han fet al carrer de Santa Eugènia, el consistori ha organitzat un acte inaugural demà al matí al centre cívic Santa Eugènia. Després de l’acte es visitaran les intervencions artístiques i hi haurà un espectacle itinerant de teatre pel carrer de Santa Eugènia a càrrec de Teatre de Contacte. A primera hora, l’entitat Som Barri farà una batucada per donar inici a la inauguració. Les intervencions mostren una diversitat de tècniques i estils, i van a càrrec principalment de professionals de les arts visuals de terres gironines, els quals treballen o es troben en el procés de treballar en el sector del muralisme. Destaca la implicació de l’Associació de Comerciants de Santa Eugènia i de l’Asociación Sociocultural de Colombianos para la Integración en Girona (ASOCOLGI).