La Policia Municipal de Girona ha inspeccionat 15 botigues i ha retirat del mercat 20 joguines dins la 8a edició de la campanya “Joguina segura”. Aquesta té com a objectiu controlar la seguretat dels joguets als establiments de la ciutat amb motiu de les festes de Nadal. Durant els primers dies, el cos policial va explicar als 31 establiments que es dediquen a la venda de joguines la normativa que han de complir i les condicions de seguretat bàsiques que han de tenir les joguines. I aquesta setmana s’han inspeccionat el 50% dels punts de venda.

"Aquesta és una campanya que hem consolidat aquests darrers anys, perquè volem que les famílies puguin estar tranquil·les amb les joguines que compren i garantir que es compleixen tots els protocols de seguretat que marca la directiva europea", afirma el regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso.

Les 20 joguines retirades del mercat procedeixen de 2 dels 15 establiments que els agents de la Policia Municipal de Girona han revisat enguany.

La iniciativa va arrencar el 2014 i des de llavors el nombre d’intervencions de joguines ha disminuït considerablement.

La campanya “Joguina segura” té en compte, principalment, que es compleixi la normativa relacionada amb l’etiquetatge per evitar que aquests elements posin en perill la seguretat i la salut de les persones usuàries i de terceres persones; que compleixin la normativa, i que informin de manera adequada de l’ús i de les situacions de risc en cas d’utilitzar la joguina de forma inadequada.

Amb la campanya també es vol assegurar que les joguines compleixin els requisits en matèria de seguretat per tal que es puguin comercialitzar sense riscos i que compleixin la normativa específica d'obligada aplicació en tots els països de la Unió Europea. També es controlarà la normativa d'etiquetatge i l'existència de productes alertats tant per l'Agència Catalana del Consum com per l'Institut Nacional del Consum.