Ciutadans (Cs) s’ha quedat sense grup municipal a l’Ajuntament de Girona enmig de la guerra oberta entre Daniel Pamplona i el partit. Tot i que a l’estiu Cs va obrir-li un expedient d’expulsió, a la pràctica fins ara Pamplona continuava essent portaveu del grup. Ell n’era l’únic regidor, després de fer-ne fora Míriam Pujola (que sí que manté la confiança de Cs).

Ara Pamplona ha demanat passar a ser no adscrit. Ha entrat un escrit molt crític a l’Ajuntament, on acusa Cs de no tramitar definitivament la seva expulsió i deixar-ho tot «en els llimbs legals» per evitar que es dissolgués el grup.

Com que dilluns hi ha ple ordinari, i per garantir-li que Pamplona ja hi sigui com a regidor no adscrit, ahir l’Ajuntament va convocar un d’extraordinari i urgent. A l’ordre del dia tan sols hi havia el pas de Pamplona a regidor no adscrit i la dissolució efectiva del grup. El ple va ser telemàtic i va durar cinc minuts.

Quan Pujola va passar a ser no adscrita, Cs va presentar un contenciós perquè s’apliquessin mesures cautelaríssimes, en considerar que s’havien vulnerat els drets de la regidora. El jutjat, però, no les va acceptar i va decidir continuar aquest procediment de manera ordinària. Fonts de Cs van explicar que estan a l’espera de la resolució d’aquest procés per decidir com actuen.