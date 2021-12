Girona no vol perdre el tren de la digitalització i amb l’aspiració, compartida amb moltes altres ciutats, d’acabar convertint-se en una autèntica Smart City, el govern municipal s’ha presentat aquesta setmana a una nova convocatòria europea per captar fons Next Generation que ajudin a finançar dos projecte que l’ajuntament ja tenia en marxa. Un primer centrat en aquesta línia de, en paraules de Maria Àngels Planas «dotar Girona de les infraestructures necessàries per aprofitar al màxim la revolució tecnològica dotar Girona de les infraestructures necessàries per aprofitar al màxim la revolució tecnològica», i un segon destinat a «millorar l’estat de ciberseguretat» de la mateixa institució municipal. En total, l’Ajuntament de Girona tenia pensat invertir gairebé 700.000 euros en els dos projectes (330.622,20 euros en el cas del primer i 360.779,79 en el del segon) dels quals, si Brusel·les i Madrrid acceptessin la petició gironina, al voltant de 400.000 serien finançats pels fons Next Generation (concretament 384.543,44 euros).

«Des d’Europa se’ns dona als ajuntaments la possibilitat d’aconseguir finançament per tirar endavant projectes que la ciutadania no veu físicament, que no són com per exemple les obres, però que són imprescindibles perquè Girona no perdi oportunitats en un context de revolució tecnològica», va explicar aquest divendres la regidora d’Hisenda i Règim Interior del consistori gironí. Planas va recordar que l’Ajuntament de Girona ja té molta feina avançada en el camp de la digitalització, «la majoria de tràmits municipals es poden fer sense haver de venir físicament a l’ajuntament», però va detallar que amb el primer dels dos projectes presentats aquesta setmana al fons Next Generation es podria avançar més en aquesta «dotació a la ciutat d’infraestructures per avançar cap a la idea de ser una autèntica Smart City». Unes infraestructures que, per exemple, haurien de servir perquè tot el terme municipal de Girona tingués connexió sense fils i així avançar en temes que, de moment, només s’ha pogut provar en proves pilot com sensors climatològics per regular l’apagada i l’encesa de les llums dels carrers o per activar el rec de parcs i jardins. O, també, per controlar càmeres de videovigilància o els sensors de contaminació acústica.

Pel que fa al tema de la ciberseguretat de la mateixa corporació municipal, el projecte té tres parts principals: una feina de conscienciació dels treballadors municipals sobre seguretat informàtica, la millora de les eines per fer còpies de seguretat i un centre de seguretat, que es contractarà de manera externa, per millorar la resposta davant possibles atacs

Segons la normativa europea dels fons Next Generation, si les ajudes fossin concedides els dos plans haurien d’estar plenament aplicats abans del 31 de desembre del 2022. L’Ajuntament de Girona espera saber «entre final d’any i principi de gener», la resposta a la seva petició de finançament que, en cas que fos negativa o d’una quantia molt menor de la sol·licitada, obligaria el consistori a aplicar «de manera diferent» els dos projectes, segurament amb més temps, però en cap cas els descartaria.