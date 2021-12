Nou revés judicial, i ja en van tres, a l’Ajuntament de Girona i a Leroy Merlin per la construcció de l’establiment comercial a la zona de Can Turon. El jutjat número 3 de Girona ha declarat nul·la la llicència d’obres municipal que va permetre a la marca de bricolatge aixecar l’edifici a tocar de l’Avellaneda i obrir l’equipament el 13 de juny de 2019. L’Ajuntament apel·larà la sentència i està fent unes modificacions urbanístiques a la zona que esperen que «de retruc» serveixin per resoldre el conflicte. Les altres dues sentències també estan recorregudes i això fa que la botiga no hagi de prendre cap mesura.

Aquesta sentència, del 22 de novembre, és el tercer cop judicial contrària als interessos de Leroy Merlin i l’Ajuntament de Girona. La llicència es va concedir el 17 de novembre de 2017 en una junta de govern local i el pressupost dels treballs era de 1.564.988 euros.

Tot plegat arrenca l’any 2017, quan el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat va atorgar a Leroy Merlin la llicència comercial per poder implantar un establiment a Girona. A canvi, la multinacional francesa havia de pagar la millora de la xarxa viària de la zona de l’Avellaneda. Aquí van néixer començar tots els ramals de les sentències.

L’empresa que té l’establiment Bauhaus al polígon de Mas Gri, a mig quilòmetre de distància de Leroy Merlin, va advertir que la competència estava fent «múltiples irregularitats i anomalies» per obtenir la llicència comercial i va denunciar-ho als tribunals. A partir d’aquesta denúncia, han anat caient sentències, una rere l’altra contra la Generalitat l’Ajuntament i Bauhaus.

Els dos cops judicials previs

El maig de 2019, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar «nul·la» la llicència comercial atorgada pel Departament d’Empresa i Coneixementa. La sentència va donar la raó a Bauhaus i considerava provat que la Generalitat va «ometre» l’exposició pública de l’estudi d’avaluació de la mobilitat, un tràmit «essencial». El govern català ho faria un any després de la sentència, publicant-ho al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Dotze mesos després de la primera sentència, es va produir la segona cleca judicial. Un jutjat gironí va estimar un recurs ide Bauhaus contra el projecte d’ampliació del vial, que s’havia exigit a la multinacional Leroy Merlin per obrir la seva botiga als terrenys de Can Turon per fer front a un possible increment de trànist a la zona. Segons la sentència, el projecte aprovat per l’Ajuntament, ocupava una mica més del 10% de la zona verda on es troba, sobrepassant un límit marcat pel Pla General de Girona. El consistori i la multinacional van recórrer la decisió perquè consideraven que l’ocupació de la zona verda era del 9,41% i sí que complia amb el Pla General.

La posició municipal

El regidor d’Urbanisme de Girona, Lluís Martí, ha explicat que apel·laran a aquesta tercera sentència i que actualment estan treballant en una modificació a la zona que podria resoldre l’entrellat i que «coincideix» en el temps i a la zona amb la sentència. Es tracta d’uns canvis urbanístics a la rotonda del Mas Gri per ampliar el futur aparcament dissuasiu que permetria modificar el percentatge de zones verdes a tot l’entorn. Apunta que aquesta tercera sentència era d’esperar tenint en compte les dues anteriors ja que la llicència municipal d’obres es va concedir després que la Generalitat donés el permís comercial invalidat pels tribunals. També perquè aquella llicència comercial depenia de l’ampliació vial que també s’ha considerat no vàlida segons el Pla General. Creu que si poden tirar endavant la modificació que plantegen, Leroy Merlin podrà demanar legalitzar la botiga. Els canvis urbanístics hauran de passar per ple i almenys un regidor de l’oposició hauria de donar-hi suport.