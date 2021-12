Que Santa Eugènia és un barri amb ànima pròpia no és cap novetat. El gran (i fort) teixit associatiu del territori ha estat, des de sempre, un element no només dinamitzador sinó també cohesionador entre els veïns eugeniencs, i el projecte «Reactivem-nos» que es va presentar ahir al matí al Centre Cívic de Santa Eugènia amb un recorregut per a totes les mostres artístiques n’és un exemple més.

La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de Girona amb l’objectiu de reactivar el petit comerç del barri, vol ser un procés de creació comunitari per fomentar l’ocupació i cohesionar la comunitat mitjançant l’art. Per això, però, ha estat imprescindible la implicació de més de set entitats eugenienques que han aconseguit aplegar a un total de cinquanta-vuit artistes d’arreu de la província de Girona per pintar murals als diferents comerços que s’estenen al llarg de la carretera de Santa Eugènia, un dels eixos principals del barri i, a més, una de les portes d’entrada a la ciutat. Marta Roura, directora del Centre Cívic de Santa Eugènia i una de les principals organizadores del projecte, va explicar ahir durant l’acte inaugural que «Reactivem-nos» es desenvolupa a través de dos eixos: d’una banda, la decoració dels comerços actius amb murals artístics sobre el producte o el servei que ofereixen i, d’altra banda, la narració d’històries i llegendes del barri als comerços inactius (o garatges privats), com la d’El Pont del Dimoni, un mural inspirat en el conte escrit per l’eugenienc Jaume Prat, conserge de l’escola Montfalgars. Rafael Jorrillo, membre de l’Associació de Comerciants de Santa Eugènia, va destacar que «hem embellit el barri, però el barri també ha embellit la ciutat», al mateix temps que reclamava que «cal posar en valor que Santa Eugènia està a l’alçada de Girona». Una reivindicació que fa temps que dura entre els veïns de la zona. Al mateix moment, Reinald Roca, representant de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia, va remarcar que «els murals donen personalitat al barri, i això crea un sentiment de pertinença i reforça la col·lectivitat i els lligams entre nosaltres». En aquest sentit, cal destacar que, de tots els comerços participants, setze formen part del projecte «comerços aprenents», una iniciativa impulsada pel Centre de Normalització Lingüística que pretén ensenyar català als diferents comerciants del barri per fomentar així la cohesió social entre veïns. Darrere de tot també hi ha la feina de Mariona Terrats i Núria Grich, ànimes de BlauBlau Associació d’Art i propulsores del Festival Monar’t que, en aquesta ocasió, van voler destacar que «hem hagut de fer molta pedagogia sobre les condicions de treball dels artistes», i assenyalaven que, darrere cada persiana pintada, hi ha una gran feinada de gestió i coordinació entre propietaris, comerciants, artistes, organitzadors i dinamitzadors. En definitiva, un treball cooperatiu que posa en valor la importància de projectes comunitaris. Ara només queda donar a conèixer el projecte a la resta de gironins. Que Santa Eugènia esdevingui no només un «un barri de la perifèria» sinó també un punt de referència a la ciutat. En definitiva, que es reivindiqui com el que és: un punt de riquesa cultural imprescidible a la ciutat de Girona. Els murals es concentren a la carretera de santa eugènia. El projecte ha implicat comerciants, artistes, associacions i institucions. 1 La persiana de Cellers Pagès, pendent encara dels últims retocs. F 2 Llegenda del Pont del Dimoni F 3 Dos vianants davant d’un mural de paisatge. F