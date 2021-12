Girona haurà de pagar 12.000 euros d’interessos de demora a la Generalitat, per la Casa Pastors. El govern municipal, de Junts i ERC, no va utilitzar dues subvencions de 780.760 euros per a la reforma de la Casa Pastors, però a més, ara veu com haurà de pagar-ne 12.000 per trigar massa a tornar aquells diners. Malgrat que la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, va negar el passat novembre haver aplicat aquests interessos de demora, documents trets a la llum pel PSC gironí i als quals ha tingut accés Diari de Girona, demostren sense cap mena de dubte que els diners van ser requerits l’agost passat i que l’Ajuntament de Girona ha aprovat aquest desembre el pagament.

Al Ple del mes de juliol passat, el grup del PSC va denunciar que el govern municipal havia perdut 630.760,18 € de la subvenció plurianual de concurrència pública, és a dir, directa, de 800.000 €, que el Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat li havia concedit el mes de febrer de 2019 per a la rehabilitació i adequació de la Casa Pastors a sala expositiva del Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona.

«630.760,18 euros que es varen perdre per al projecte i per a la ciutat, perquè en tres anys, el govern només va ser capaç de projectar i executar actuacions per valor de 169.239,82 euros. I tres anys abans ja havien perdut 150.000 €», acusa la regidora socialista Mònica Ferrer. El mes d’agost de 2018, l’Ajuntament va renunciar a cent quaranta-cinc mil vuit-cents quaranta-tres euros amb vuit cèntims (145.843,08 €) que corresponien a la part que no varen poder justificar de la subvenció de 300.000 € que l’OSIC els va concedir l’any 2017 amb el mateix destí, la casa Pastors. El PSC va advertir que en aquest cas, l’Ajuntament havia hagut de pagar interessos de demora per valor de 1.860,91 € que la Generalitat li va requerir per no retornar els diners en els terminis establerts. «Així, vàrem témer aquesta pèrdua de diners públics per incompetència. Però ens varen mentir i ens varen dir que no s’havien de pagar interessos de demora».

El Consell d’administració de l’OSIC va acordar, en sessió del dia 29 de juliol de 2021, requerir a l’Ajuntament de Girona 12.637,86 euros en concepte d’interessos de demora. La notificació del requeriment és a l’expedient de l’ajuntament des del dia 2 d’agost.

El procediment va continuar; el dia 3 de desembre, un informe emès per Intervenció autoritzava als Serveis Centrals de Cultura el pagament de 12.637,86 euros en concepte d’interessos de demora en relació a la subvenció concedida a l’Ajuntament de Girona. El dia 10 de desembre el regidor delegat de Cultura signava el decret d’aprovació de la despesa a nom de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya pel concepte d’interessos de demora en relació a la subvenció concedida a l’Ajuntament per a l’adequació de la casa Pastors. I el dia 13 el decret es notifica a la Generalitat. «Per tant sí; paguem interessos de demora. No és normal que la consellera digui que no s’ha reclamat res a l’Ajuntament en resposta oficial i escrita», assenyala Mònica Ferrer.

El grup municipal del PSC denuncia una paràlisi absoluta del govern de Junts i ERC i lamenta profundament que es perdin 12.000 € per no utilitzar una subvenció concedida per a Casa Pastors. «És desconcertant que no s’utilitzin gairebé 800.000 € en tres anys i que -a més a més- s’hagin de pagar 12.000 de recursos públics per uns diners que no s’han fet servir», lamenta Mònica Ferrer.

L’ajuntament, per la seva banda, va explicar ahir a Diari de Girona que les obres no es van poder executar a causa de la pandèmia i de troballes arqueològiques en el lloc, que han endarrerit tots els terminis.