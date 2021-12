Dos joves, de 27 i 29 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de la ciutat, han estat detinguts per la comissaria de Girona dels Mossos d’Esquadra aquesta passada setmana per dos robatoris amb força a l’interior d’establiments. En un d’ells es van arribar a emportar fins a 9.135 euros en diners en efectiu i productes diversos d’una carnisseria de Sarrià de Ter. Van ser detinguts després d’intentar robar en una farmàcia de Girona.Els Mossos d’Esquadra els han detingut en més d’una ocasió i acumulen antecedents per delictes similars.

El botí més important se’l van endur de la carnisseria de Sarrià de Ter on per entrar-hi, segons han informat els Mossos d’Esquadra, van forçar la porta laterla de l’establiment. Els lladres van trencar el pany de la persina de ferro per aixecar-la i després van forçar els panys de dues portes de fusta. Una vegada a l’interior van sostreure en efectiu de la caixa registradora 3000 euros en efectiu. Els lladres van endur-se també dos telèfons mòbils que estan valorats en 1600 euros i diversos productes a la venda a la carnisseria. Fins a 15 pernils valorats en 250 euros cadascun, deu fuets, ampolles d’alcohol i quatre formatges. Fins i tot es van endur dos cubells d’escombraries. En total els 9135 euros en efectiu i productes. Els dos joves van entrar a la carnisseria l’11 de novembre. Els dos detinguts estan relacionats amb dos robatoris amb força més a partir dels quals van poder ser detinguts. El darrer va ser el 13 de desembre quan van forçar la persiana metàl·lica d’una farmàcia a l’avinguda de França de la ciutat de Girona. Un cop van tenir la persiana aixecada, van intentar trencar el vidre per accedir-hi. En saltar l’alarma de l’establiment es van mobilitzar diverses patrulles que van fer recerca per la zona, i van localitzar dos joves que fugien del lloc, sense haver sostret res, i que anaven en bicicleta. Els agents no els van poder interceptar i els van detenir l’endemà, fruit de les tasques d’investigació. El mateix dia la Unitat d’Investigació de Girona els van tornar a detenir pel robatori a la carnisseria de Sarrià de Ter. El jove de 27 anys, havia estat detingut el 15 de novembre per robar pernils valorats en 1.000 euros d’una carnisseria al carrer de Santa Eugènia de Girona el 14 d’octubre. Aquesta detenció la va efectuar una patrulla de la PL de Banyoles en base a un requeriment policial que havia emès la Unitat d’Investigació de Girona. En data 17 de desembre aquest jove ha tornat a quedar detingut per un delicte de receptació.