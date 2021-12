L’Ajuntament de Girona ha hagut de convocar d’urgència un concurs públic per tornar a trobar una empresa que li subministri flors tallades, plantes, material de floristeria i material de jardineria per la pròxima edició de Temps de Flors, prevista pel maig de l’any vinent. Es tracta d’una situació viscuda dues edicions enrere i que va generar certa inquietud perquè a la primera cerca no es va obtenir cap resultat positiu. Inicialment, per la propera edició no calia fer aquesta licitació perquè ja hi havia una empresa encarregada d’entregar-li el material floral. Es tractava del centre de jardineria banyolí 9 Jardí que havia guanyat el concurs per la darrera edició, per 250.250 euros. El viver tenia l’opció de seguir amb el subministrament i només faltava formalitzar la pròrroga del servei si l’empresa i l’Ajuntament hi estaven d’acord. Però el centre de jardineria que tenia aquesta potestat ha comunicat a l’Ajuntament que renuncia a executar la pròrroga a la qual tenia dret.

Confiança municipal

La tinenta d’alcaldia de l’Àrea de Promoció Econòmica, Glòria Plana, ha confirmat aquesta situació i ha assenyalat que espera que, en el concurs públic que s’ha obert recentment, s’hi presentin empreses. Sosté que s’aferra a l’esperança que en els darrers anys hi ha hagut problemes per trobar alguna empresa o viver interessats per la «incertesa» de la pandèmia però que actualment no hi ha aquella situació. La licitació té un preu de sortida com el de fa dos anys i que era de 250.250 euros i, novament inclou l’opció de prorrogar el servei tres anys, any a any. Fa dues edicions el viver que ara ha renunciat a la pròrroga va obtenir el servei després d’un segon concurs públic d’urgència després que el primer hagués quedat desert per sorpresa. Es va convocar una segona licitació i el viver banyolí va presentar l’única oferta i va obtenir el contracte. Al final, però, la pandèmia va obligar l’Ajuntament a cancel·lar l’edició i es va rescindir el contracte. L’any següent, corresponent a la darrera edició, es va tornar a convocar el concurs i, novament, va presentar-se l’empresa de Banyoles i va aconseguir el servei, ja que era l’única oferta. Va ser una edició diferent amb menys espais oberts per les restriccions per la pandèmia. Al plec de condicions del concurs s’hi especificava que si les dues parts ho volien, es podia prorrogar el servei tres anys, un a un. Però no ha estat així.

Plans per al 2022

De cara a l’edició de l’any 2022, l’Ajuntament està planificant Temps de Flors recuperant patis i espais interiors però amb l’opció de tirar endavant diversos escenaris per adaptar-se a la situació sanitària. Se celebrarà entre el 7 i el 15 de maig i la llista orientativa d’ubicacions preveu fins a 92 espais florals - la majoria, exteriors - repartits en 9 barris diferents, igual que es va fer en l’edició d’enguany. Continuen sent menys espais que en les edicions prepandèmiques de Temps de Flors, en què solien haver-hi entre 130 i 160 ubicacions. Però, a diferència de l’últim any, sí que es recuperen interiors emblemàtics que són part de la tradició de Temps de Flors, com el fossat, el claustre i els soterranis de la Catedral, l’interior de la basílica de Sant Fèlix, o el pati interior de la casa Sambola - Pla Dalmau, al carrer de la Força. Pel que fa als barris, el gruix de l’exposició es farà al Barri Vell, però la mostra manté la intenció d’esponjar-se cap a altres barris, una iniciativa que va agafar força en la darrera mostra. Així, també hi haurà espais de Temps de Flors a Sant Narcís, Santa Eugènia, l’Eixample, Carme, Fontajau, Mercadal, Devesa i Sant Daniel - el llistat orientatiu no inclou Montilivi, que sí que va tenir un espai a l’edició passada.