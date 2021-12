L'Ajuntament de Girona licitarà la construcció d'un bloc de pisos per a lloguer social en un solar del carrer de les Agudes, al barri de Can Gibert del Pla. El plenari de la ciutat ho ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots a favor de tots els regidors, tret de la regidora no-adscrita, Míriam Pujola, que s'hi ha abstingut. Els habitatges es destinaran a persones joves de menys de 35 anys i es preveu tenir-lo acabat d'aquí a 3 anys com a molt tard. Des de Guanyem Girona han recordat que la construcció d'aquest bloc és gràcies a un acord entre el govern local i la seva formació i han lamentat que no es mantingui la inversió en habitatge públic de cara al 2022.