«Bitllet 1.40 euros. Només targeta bancària sense contacte». Aquest avís està penjat de manera ben visible en els autobusos de les línies urbanes de Girona que depenen de TMG, o sigui totes menys les que van a Salt i la que va de Sarrià de Ter a Vilaroja que són operades per TEISA, en una restricció que es va imposar l’estiu del 2020 com una mesura sanitària per la pandèmia i que, aquesta sí, va arribar per quedar-se. «La idea és que sigui permanent, ja va néixer una mica amb aquesta intenció perquè feia molt de temps que s’hi anava al darrere perquè que no hi hagi pagament en efectiu, amb els moments aquells d’haver de buscar monedes o de tornar el canvi, millora molt la velocitat comercial del bus», explica la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda, sobre una prohibició que ja no s’explica ara per la pandèmia sinó reduir el temps que els autobusos estan aturats en cada parada.

Una mesura que ha provocat queixes d’usuaris, sobretot gent que no utilitza el transport públic i no disposen d’abonament, i s’han trobat que el dia que volen pujar al bus no poden pagar el preu del bitllet, 1,40 euros, amb efectiu i han de disposar d’una targeta bancària. I una targeta de les noves, de les que no requereixen contacte directe amb la màquina de cobrament. Una mesura que, entre altres coses, obliga als menors d’edat que viatgin sols i no tinguin cap abonament a disposar d’una targeta bancària per poder agafar el bus urbà en la majoria de línies de Girona. «Hem rebut, sobretot al principi, algunes queixes a la bústia d’avisos, però més per desconeixement de la mesura, i se la trobaven per sorpresa un dia que volien agafar el bus, que no pas per estar-hi en contra», assegura Sureda a qui no li consten que els conductors dels autobusos hagin fet constar que reben queixes per part dels usuaris. Per a Sureda «en conjunt, els beneficis de la mesura són molt majors que no pas que hi hagi alguna persona que en un moment puntual no li vagi bé pagar amb targeta» insistint en la reducció del temps que els autobusos han d’invertir en cada parada pel fet de no haver de tornar canvi.

Sobre si la mesura pot, d’alguna manera, forçar que els menors d’edat hagin de disposar de targeta bancària, la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona ho relativitza perquè «un menor que viatgi de manera puntual un sol dia sí que pot necessitar la targeta, però s’ha de tenir en compte que els menors de 12 anys viatgen sense pagar a Girona (amb una targeta especial) i que també hi ha abonaments molt barats fins a 18 anys i un altre fins a 25». Un abonament que, com el bitllet únic, no es poden comprar, o renovar, pagant en efectiu als mateixos autobusos i s’ha d’anar «als llocs habilitats, que bàsicament són estancs, o a l’oficina de l’estació». En aquesta línia, Sureda explica que cada cop més els usuaris dels autobusos urbans de Girona cada cop fan servir més els diferents tipus d’abonaments que no pas el bitllet senzill: «En la memòria del 2020 es veu com les targetes T-10 o la T-50-30 s’han usat molt més que el 2019, a diferència del que ha passat amb el bitllet senzill, una tendència que afavoreix els usuaris perquè els hi surt cada viatge més barat». Les dotze línies del bus urbà de Girona estan dividies entre les vuit que opera directament TMG, que és una empresa 100% municipal, i les quatre que manté Teisa en règim de concessió: les línies 3, 4 i 9 que van fins a Salt i la 6 que surt des de Sarrià de Ter. En aquestes quatre no els afecta l’obligatorietat de pagar només amb targeta sense contacte.