L'auxiliar d'infermeria empresonada per l'assassinat de la supervisora del servei de diàlisi de la Clínica Girona durant un robatori que va tenir lloc el 25 de setembre del 2020 no sortirà en llibertat. L'Audiència de Girona ha desestimat el recurs de la defensa i ha confirmat la presó preventiva. La interlocutòria conclou que, tot i que aquesta investigada no va anar al domicili de la víctima, existeixen «indicis» que va formar part del pla, juntament amb els altres tres investigats, per cometre l'assalt: «Aquests indicis permeten sostenir que va intervenir en la decisió i elaboració de les actuacions». El tribunal també resol que continuï a presó la parella de l'auxiliar d'infermeria, també investigat per l'assassinat i el robatori.

La secció tercera de l'Audiència de Girona ha desestimat el recurs d'apel·lació interposat per la defensa dels dos investigats, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero, al que s'havien oposat el fiscal Víctor Pillado i l'advocat de l'acusació particular, Carles Monguilod, en nom de la família de la víctima.

Les acusacions sostenien que hi ha una "càrrega indiciària forta" que apunta a la participació de l'auxiliar d'infermeria en el pla ordit per perpetrar l'assalt durant el que van matar la víctima. Monguilod també va al·legar que, des de la presó, la investigada ha venut el pis familiar del barri de Montjuïc de Girona i que podria disposar de recursos econòmics per fugir del país si sortia de la presó.

La interlocutòria que descarta deixar en llibertat l'auxiliar d'infermeria, de la que ha estat ponent el magistrat Juan Mora Lucas, remarca que, tot i que la investigada "no va pujar al pis ni va estar a fora esperant" els dos autors materials del robatori, sí que existeixen "indicis sobre la seva autoria, tant en el robatori amb violència com en la mort de la víctima": "La sala considera que, en aquest moment processal, hi ha indicis sobre l'existència d'un 'pactum scaeleris' dels quatre investigats, per la qual cosa els quatre haurien participat en la perpetració del robatori".

Segons el tribunal, aquests indicis apunten que "sense la intervenció de la investigada, no hagués pogut tenir lloc aquest delicte". L'Audiència també argumenta que els quatre investigats "van assumir que s'hauria d'utilitzar violència" contra la infermera durant al robatori, "sent previsible i assumida la seva mort": "Resulta difícil excloure la violència contundent, brutal, contra la víctima en la planificació del robatori, senzillament perquè la possibilitat de dur-lo a terme o d'evitar el reconeixement i la identificació dels autors per part de la víctima eren molt escasses si continuava amb vida".

"Els indicis, analitzats en el conjunt, permeten imputar l'autoria de l'auxiliar d'infermeria en els dos delictes", conclou l'Audiència que sí que assenyala que els indicis de la participació d'aquesta investigada en l'assassinat són "existents, tot i tenir menys contundència" que els que acreditarien la seva responsabilitat en el robatori violent.

El tribunal també remarca que existeix risc de fugida perquè no té més arrelament familiar al país que una filla menor d'edat, ja no hi té domicili i el seu arrelament laboral "derivava de la seva feina a la clínica on treballava la víctima". A més, la venda "d'un pis en propietat de més de 100 metres quadrats en una de les zones de més alt estànding de Girona" podria suposar, tal com va al·legar Monguilod, que l'auxiliar d'infermeria "adquirís una liquiditat econòmica que li permetria desenvolupar una vida fora del país".

L'advocat de la defensa també va demanar la llibertat per al marit de l'auxiliar d'infermeria, també com ella empresonat des del 2 de desembre del 2020. El lletrat argumentava que, tot i formar part del pla per perpetrar l'assalt, mai va arribar a entrar a casa de la víctima i va esperar els dos autors materials del crim a l'exterior. Així, el lletrat considerava que no se'l podia acusar de l'assassinat, només d'un robatori amb violència en casa habitada que considera que seria en grau de temptativa.

L'Audiència també ho desestimat: "És cert que no puja al domicili, esperant a fora, però el resultat de les escoltes de les converses entre els investigats no desprèn cap senyal de sorpresa i molt menys de penediment per la mort de la víctima".