Els Bombers han treballat en un incendi en una casa de Sant Julià de Ramis.

Han rebut l'alerta a les dues menys 5 minuts de la tarda i s'han activat amb cinc dotacions.

Un cop a lloc han comprovat que l'incendi només afectava la planta del garatge, on hi havia un cotxe aparcat, i que la superior no s'hi havia escampat el foc.

L'incendi s'ha donat per controlat poc després d'un quart de tres i finalment, un cop extingit, les flames només han afectat el vehicle.

A banda d'apagar el foc, també han fet tasques de ventilació de la zona sinistrada.

La zona on es troba aquesta casa, al carrer Morbey, hi ha una àrea boscosa i l'habitatge és aïllat.

Malgrat el fort ensurt, no s'han hagut de lamentar ferits ni més danys materials. Les causes de l'incendi es desconeixen.