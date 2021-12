El ple municipal de Girona va aprovar definitivament l’ordenança tarifària del transport públic amb dues novetats que entraran en vigor, aproximadament d’aquí a un mes. Per una banda els joves de 16 anys tindran gratis el carnet per fer servir les bicicletes de lloguer municipal fins que facin 17 anys. A més, es permetran quatre viatges al dia en autobús, durant el curs escolar, al tutor o tutora que acompanyés l’infant a l’escola. Seria vàlid en cas de menors d’entre 3 i 12 anys, escolaritzats i empadronats a Girona, amb domicili lluny del centre educatiu, i que per les circumstàncies socioeconòmiques o culturals de la família es trobin en una situació de vulnerabilitat.

Les dues mesures s’havien anunciat fa uns mesos i ara han quedat aprovades definitivament a l’espera de la publicació a BOP. Tot plegat per incentivar l’ús del transport públic sostenible, va dir la regidora de Mobilitat, Marta Sureda.

Aquestes iniciatives van tenir l’aval de tota l’oposició. No obstant, Guanyem hi va votar en contra en considerar que calen moltes més mesures per incentivar l’ús del transport públic. La regidora de Guanyem Laia Pèlach, va reclamar la necessitat de més línies d’autobús i més freqüències per fer pujar el número d’usuaris. Va destacar que aquest any, els autobusos han fet menys quilòmetres s’ha reduït. Pelàch també va lamentar les limitacions per fer el pagament del viatge, com ara impedir que es pugui pagar en efectiu, i que els preus siguin dels més cars de l’Estat. Pel PSC, Joan Antoni Balbín, va remarcar que l’Ajuntament ha rebut 802.000 euros de l’Estat en conceptes de mobilitat i autobusos.