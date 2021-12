L'obertura del Primark a l'Espai Gironès de Salt ha generat una gran afluència de persones. Abans d'aixecar la persiana, un acte programat per a les 9:30 hores, ja hi havia mig miler de persones formant cua; un fet que ha provocat que s'organitzés una cua diferent de l'establerta per entrar al centre comercial. Un cop oberta la botiga, durant la primera mitja hora han fet acte de presència més de mil persones, rebudes al so de la música i amb un regalet de benvinguda. Sis guàrdies de seguretat han custodiat la zona.

L'establiment té una superfície de dues plantes i més de 3.700 metres quadrats i és, amb diferència, el més gros de tot el centre comercial amb un accés just al costat de l'entrada principal de l'Espai Gironès.