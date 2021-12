Actuació per sorpresa aquest dimarts al matí a l’única escultura que té el prestigiós artista plàstic Jaume Plensa a Girona per retirar unes herbes al capdamunt de l’obra. Diari de Girona explicava a mitjan mes de novembre que l’obra "Capsa de Llum", a la rotonda davant de Correus tenia herbes al sostre visibles des del carrer. La regidora del PSC, Mònica Ferrer, demanava al ple d’aquest dilluns si l’Ajuntament tenia previst intervenir per treure la vegetació.

L’única obra de Jaume Plensa a Girona es floreix El vicealcalde i regidor de cultura, Quim Ayats, exposava que el govern tenia «voluntat per esmenar i arreglar com es mereix» però que l’actuació no era d’una «despesa baixa» perquè no era una «intervenció menor» ja que a banda de les herbes i havia altres desperfectes. Hores després, avui al matí, un grup d’operaris de l’Ajuntament hi treballava. Ayats avui ha matisat que «l’actuació ja estava programada des de feia setmanes» i que en primer terme «la intervenció se centra en la neteja i l’extracció de vegetació que s’ha acumulat a l’escultura». I va apuntar que «abans de l’estiu es té previst fer una altra intervenció de renovació del sistema d’il·luminació, que passarà a ser de LED». Així doncs, ha explicat que «es tracta d’una actuació que contempla la neteja de la part superior de l’obra, l’estanc i canviar les bombetes», va insistir el vicealcalde i regidor de cultura.