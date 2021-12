El ple municipal de Girona va aprovar definitivament l’ordenança tarifària del transport públic amb dues novetats que entraran en vigor, aproximadament d’aquí a un mes. Per una banda els joves de 16 anys tindran gratis el carnet per fer servir les bicicletes de lloguer municipal fins que facin 17 anys. A més, es permetran quatre viatges al dia en autobús, durant el curs escolar, al tutor o tutora que acompanyés l’infant a l’escola. Seria vàlid en cas de menors d’entre 3 i 12 anys, escolaritzats i empadronats a Girona, amb domicili lluny del centre educatiu, i que per les circumstàncies socioeconòmiques o culturals de la família es trobin en una situació de vulnerabilitat.

Les dues mesures s’havien anunciat fa uns mesos i ara han quedat aprovades definitivament a l’espera de la publicació a BOP. Tot plegat per incentivar l’ús del transport públic sostenible, va dir la regidora de Mobilitat, Marta Sureda.

Aquestes iniciatives van tenir l’aval de tota l’oposició. No obstant, Guanyem hi va votar en contra en considerar que calen moltes més mesures per incentivar l’ús del transport públic. La regidora de Guanyem Laia Pèlach, va reclamar la necessitat de més línies d’autobús i més freqüències per fer pujar el número d’usuaris. Va destacar que aquest any, els autobusos han fet menys quilòmetres s’ha reduït. Pelàch també va lamentar les limitacions per fer el pagament del viatge, com ara impedir que es pugui pagar en efectiu, i que els preus siguin dels més cars de l’Estat. Pel PSC, Joan Antoni Balbín, va remarcar que l’Ajuntament ha rebut 802.000 euros de l’Estat en conceptes de mobilitat i autobusos.

El vicealcalde de Girona i regidor de Cultura Quim Ayats va indicar ahir que part del polèmic fons Santos Torroella s’exhibirà a la sala d’exposicions de la placeta del Correu Vell del Museu d’Història de la ciutat. Ho va fer públic en el ple ordinari després que el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, preguntés per un decret on apareix que en una part del Museu d’Història hi haurà la col·lecció d’aquest crític d’art per la qual l’Ajuntament en va pagar quasi quatre milions. En el document es parla de la necessitat d’un comissariat per la mostra, que durarà fins l’any 2024. Salellas es va mostrar preocupat perquè pugui implicar «una disminució de les exposicions i la divulgació històrica» sobre la ciutat que es fa des de fa anys a la sala.

Quim Ayats va admetre que algunes obres del fons d’art s’exposaran al Museu d’Història i va apuntar que «tenim un fons» i que «si el tenim, s’ha de posar a disposició de la ciutadania». El vicealcalde va assenyalar que s’està treballant coordinadament amb el Museu d’Història per tirar endavant aquesta mostra.

La Casa Pastors va molt tard

Aquesta col·lecció d’art (que inclou originals de Miró, Picasso, Tàpies o dibuixos de Salvador Dalí) és des de fa anys un cavall de batalla entre el govern i l’oposició perquè hauria de ser l’epicentre del futur Museu d’Art Contemporani a la Casa Pastors, a la plaça de la Catedral. Recentment però, s’ha apuntat que les obres necessàries per adequar l’edifici no començaran fins d’aquí a dos anys amb l’objectiu que l’edifici s’inauguri el 2026. La compra de la col·lecció es va aprovar el 2014 amb Carles Puigdemont a l’alcaldia i va provocar el trencament de la CUP, ja que Carles Bonaventura (militant de Reagrupament) va permetre que l’adquisició tirés endavant, en contra del que volien els cupaires.

Les tasques de reforma de l’edifici que antigament va acollir l’Audiència provincial són milionàries i, precisament sobre aquest fet, els socialistes va temps que tenen posada la lupa en les subvencions i les despeses que pot suposar tot l’operatiu. Al juliol, el PSC va fer públic que l’Ajuntament havia retornat subvencions a la Generalitat per un global de 780.760 euros per reformar l’edifici perquè no havia fet servir els diners destinats a unes obres no executades. Aquest cap de setmana, va posar de relleu que, a més haurà de pagar 12.000 euros més per haver trigat massa a retornar els diners. La regidora socialista Mònica Ferrer va reclamar saber perquè s’havien retornat tant tard els diners, fent que l’Ajuntament hagi hagut de pagar interessos.

Sense resposta al PSC

Sobre aquest punt, el vicealcalde va limitar-se a dir que les obres s’han endarrerit per la pandèmia i per unes excavacions arqueològiques on s’han trobat «restes i vestigis importants». Ayats va exposar que «les troballes són d’un valor més gran del que podíem imaginar». La intervenció, a tocar de la porta de la Casa Pastors podia localitzar elements patrimonials des del segle I dC documentats com una terrassa del fòrum de la ciutat romana, restes del temple de Santa Maria de Puelles i d’un palau i d’un castell. Els socialistes però, es van quedar sense una resposta de Quim Ayats de per què l’ajut de la Generalitat s’havia retornat tant tard que havia provocat que s’hagin hagut de pagar interessos de demora.

