Ara fa quatre anys, en el marc de l’aplicació del 155 i l’absència de govern a la Generalitat, Quim Salvi va prendre possessió com a rector de la Universitat de Girona en un despatx quedant-se sense un acte institucional que aquest dimarts sí que va tenir en l’inici del seu segon mandat. A l’Aula Magna Modests Prats, Salvi va començar el «repte apassionant de millorar i continuar fent gran la Universitat de Girona» sense oblidar-se mai de «posar les persones al centre de l’acció de govern». «Avançarem plegats al ritme que avanci la persona més vulnerable; hem consolidat el compromís social com una de les principals línies de treball perquè la universitat només té sentit si contribueix al progrés i al benestar de la societat», va assegurar Quim Salvi en un acte amb la presència de la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, i representants tants de les diferents institucions gironines.

Després de les intervencions de la presidenta del Consell Social de la universitat gironina, Rosa Núria Aleixandre, i de la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, Quim Salvi va prendre la paraula per «agrair la confiança de la comunitat universitària» i per tornar a deixar clar que «només si tenim un pla, podem saber cap a on anem i com volem que sigui la Universitat de Girona del 2050». Salvi va repassar els «vuit plans directors» que ha posat, o posarà en marxa com l’esperat Pla d’innovació docent UdGXXI, el seu equip per encara «temps de transformacions intenses en les quals la Universitat de Girona hi serà present».

Catedràtic d’Estructura i Tecnologia de Computadors, Salvi encetarà el seu segon mandat al capdavant de la UdG amb la voluntat de «posar les persones, totes ells, docents, estudiants i PAS en el centre de la nostra acció de govern; perquè només amb el creixement de les persones creixerà la universitat». En el seu parlament, Quim Salvi també va tenir paraules emotives per a la seva filla Patrícia, «que m’ha pogut acompanyar avui aquí», per a la seva parella, amics, família, els «companys de viatge en aquests quatre anys» i, d’una manera especial, per a l’exrector Joan Batlle que «em va acollir en aquesta universitat quan jo tenia tot just tènia 25 anys i més que un mentor ha estat un pare per a mi, un veritable amic».

Al seu torn, la gironina i consellera de Recerca iUniversitats Gemma Geis va tancar l’acte recordant la importància de «l’aposta per la recerca i el coneixement per al futur del país» i va recordar que, en els nous pressupostos, hi haurà l’increment més gran de la història en el finançament del conjunt de les universitats catalanes (1.040 milions d’euros).