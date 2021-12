Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori violent que es va produir aquest dilluns a la tarda a Salt. Cinc encaputxats van assaltar un pis i van acabar colpejant el fill de la família - no té lesions de gravetat- i tancant-lo en una habitació mentre obligaven els pares a donar-los el botí desitjat. Els encaputxats - quatre homes i una dona- van actuar cap a un quart de set de la tarda en un pis del carrer de Pep Ventura, a Salt. Els lladres van anar accedir fins al domicili i en entrar van amenaçar la família. Els van demanar on tenien els diners i finalment, van agafar el fill -no és menor d’edat-, el van colpejar i posteriorment tancar en una habitació. Mentre això durava, segons han confirmat els Mossos, els lladres van remenar tot l’habitatge per tal d’obtenir el què volien. Finalment, van obtenir diners i joies i algun altre objecte de valor.

Els cinc lladres anaven vestits de color negre i portaven passamuntanyes. Arran dels fets, la família va alertar la policia. El jove no va necessitar hospitalització malgrat els cops dels lladres. D’altra banda, els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per trobar els delinqüents i esclarir el robatori violent. D’entrada s’apunta que podria ser un robatori amb força que hagués derivat en violent perquè els lladres es van trobar els inquilins a casa.