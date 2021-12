La nova plaça Salvador Dalí de Girona ja acull activitats. Ja està anivellada a la carretera Barcelona i acull el mercat de Nadal del centre comercial El Corte Inglés amb nou casetes de fusta que venen productes gourmet, dolços i xocolates, torrons, brous, cremes i cava. De fet, la porta d’entrada principal és en aquesta plaça, presidida per un arbre de Nadal de grans dimensions, un avet de llums de 12 metres d’alçada.

Demà està prevista l’actuació del cor femení Geriona, que oferirà un repertori musical de cançons populars nadalenques en català i anglès davant de la nova entrada principal d’El Corte Inglés. Serà en dues seccions: a les sis i a les set de la tarda. Un rètol evidencia el nou nom del centre comercial, que fins fa uns mesos lluïa el cartell de Girocentre i Hipercor. A sota la plaça, encara hi ha treballs i està sense ús.

Les entrades

Part de la plaça encara està envoltada de tanques ja que encara hi ha obres previstes durant algunes setmanes. Amb l’obertura de la porta principal a la plaça, s’ha anul·lat l’entrada que hi havia a la cantonada, entre la carretera Barcelona i la mateixa plaça. Es manté l’entrada de l’altre costat de l’edifici, al costat més proper a l’hotel. Quan estigui plenament operativa, a la zona hi haurà arbres i zones d’esbarjo.

Les obres per aixecar aquesta plaça han durat més de tres anys i les ha finançat El Corte Inglés. És més temps del previst, en part per culpa de la pandèmia. Van començar amb treballs previs a les cruïlles i la tala dels arbres de la plaça, que fins ara estava enfonsada i pràcticament no tenia cap ús, ni com a zona de pas per la seva forma. Com a molt, s’hi feien sardanes i s’hi instal·lava alguna carpa per a diferents usos.

Interior renovat

A l’interior del recinte ja han acabat, pràcticament, les obres per rentar la cara de l’equipament i modernitzar-lo. Amb hi ha complements, cosmètica i perfumeria, el supermercat al soterrani i a les superiors roba i productes esportius. Els passadissos són més amples i s’hi han introduït diferents seccions.

Per als més petits, la renovada planta de joguines amb més de 600 metres quadrats, es converteix en un autèntic photocall nadalenc on destaca una pista de circ en blanc i negre, figures d’elefants a l’escenari principal i una carpa d’exposició de peluixos custodiada per dos trencanous.