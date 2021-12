Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes per intentar robar en un bar de Sarrià de Ter (Gironès) i causar destrosses al local. Segons informen en un comunicat, poc després de dos quarts de dotze de la nit del 20 de desembre, els Mossos van intervenir per una baralla d'unes deu persones a la via pública. Quan els policies van arribar al lloc, van localitzar una persona ferida i estirada a terra i un vehicle que marxava del lloc en sentit contrari. La patrulla va poder aturar i identificar els cinc ocupants del cotxe.

Els agents van saber que cinc persones, quatre nois i una noia, havien estat consumint en un bar de la població i havien marxat sense pagar les begudes. Una estona després, quan la responsable del bar es disposava a tancar, es van tornar a presentar al lloc amb la intenció de sostreure els diners de la caixa enregistradora. Davant l'oposició de la noia, es va iniciar una baralla que va acabar amb una persona ferida i amb nombroses destrosses al local. La patrulla que va interceptar el turisme va constatar que els quatre homes que ocupaven el vehicle eren els responsables dels fets i els van detenir com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència i intimidació, estafa i danys. Els detinguts tenen entre 28 i 32 anys, són de nacionalitat marroquina i veïns de Girona i Salt. A la noia, que era la conductora del vehicle, la van denunciar per la via administrativa per circular en senti contrari. Els detinguts, que tenen antecedents, van passar el dia 20 de desembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.