Els Giang Brothers baten un nou rècord Guinness a les escales de la Catedral de Girona

Els Giang Brothers han batut aquest dijous un nou rècord Guinness mundial pujant les escales de la Catedral de Girona fent equilibri cap amb cap. Els germans vietnamites han trigat només 53,60 segons en fer l'ascens per 100 esgraons. Tota una "proesa" amb la que han recuperat així el rècord que el Duo Vitalys de Perú els hi va arrabassar el 2018 enfilant 99 graons en 53 segons. "Els dies abans estàvem molt estressants i practicant molt, fa cinc anys vam fer 90 graons en 52 segons però avui n'hem pogut fer 100 en 53 i escaig, és increïble, ens sentim feliços", han explicat els germans, que són acròbates del Gran Circ de Nadal sobre Gel 3.

Els germans Nghiep i Co Giang, la parella artística dels Giang Brothers, ha aconseguit aquest migdia un nou rècord Guinness Mundial: pujar 100 esglaons en només 53,60 segons. Són els 90 de la Catedral més 10 que han afegit per a l'ocasió. El repte consistia a pujar el màxim de graons possible en un minut fent equilibri cap amb cap. Un dels acròbates, el portador, sosté pel cap el seu company en posició invertida mentre puna les escales.

El director del Gran Circ de Nadal, Genís Matabosch, ha explicat que és tota una "proesa" perquè no és només un exercici exigent a nivell físic i que requereix de molta força muscular, sinó que també "hi juga l'equilibri i la concentració": "Només ells i els peruans Duo Vitalys són capaços de poder-ho intentar en tot el món".

Aquest dijous, els germans vietnamites han recuperat el rècord que els hi havia arrabassat el Duo Vitalys l'any 2018. Els Giang Brothers han remarcat que se senten molt feliços d'haver batut de nou el temps fent l'ascens: "Els darrers dies hem estat estressats i practicant cada dia, també perquè el clima aquí és molt fred, però ha estat increïble".

Els dos acròbates van ser els primers a aconseguir pujar les escales de la Catedral de Girona en aquesta posició l'any 2016, coincidint amb el Gran Circ de Nadal que se celebrava per tercer any consecutiu a la ciutat. En aquella ocasió van recórrer 90 esglaons en 52 segons.

L'any 2018 els acròbates peruans del Duo Vitalys van superar aquest rècord aconseguint pujar 97 esglaons de la Catedral de Girona en 53 segons. La parella artística formada per Pablo Nonato i Joel Yaicete formaven part, en aquella ocasió, del Circ Charlie Rivel que es va veure aquell any per Fires de Girona.

Els Giang Brothers –Nghiep (32 anys) i Co Giang (37 anys)– són dels artistes de circ de major renom de Vietnam. Formats des de molt joves en l'acrobàcia esportiva, molt aviat van sentir la crida del circ i es van sumar a la companyia del Circ de Ho Chi Minh, la seva ciutat natal.

La carrera d'aquests artistes ha estat una successió d'èxits en grans festivals i circs d'arreu del món, han guanyat diversos premis i han participat en les cites de més prestigi. El públic podrà veure els acròbates al Gran Circ de Nadal sobre Gel, que es fa del 25 al 29 de desembre a Girona.