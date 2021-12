La Pista de Gel de la Fira de Girona ha obert les portes avui, dijous 23 de desembre, i estarà en funcionament fins al diumenge 9 de gener. La 15a edició ha tornat al Palau de Fires dos anys després mantenint les dues pistes per patinar i el tobogan de gel per baixar-hi amb trineu. Per evitar aglomeracions a dins del Palau Firal hi haurà un sistema que controlarà l'aforament al segon i, com a màxim, a la pista s'hi poden concentrar 200 patinadors en un mateix instant. L'esdeveniment no es va celebrar l'any passat per la pandèmia i ha tornat amb els mateixos espais que el 2019: una pista dividida en dos i de 800 m² -una de les més grans de Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres d'alçada, de 27 metres de llargada i amb 3 carrils per baixar-hi amb trineu.

Fira de Girona, tal com va passar a la Fira de Mostres ara fa un mes i mig, complirà totes les mesures per la prevenció del coronavirus. A l'espera si es confirmen les noves restriccions proposades pel Govern, de moment les mesures que es prenen són el reforçament de la ventilació, l'obligatorietat de la mascareta, un sistema amb intel·ligència artificial per controlar l'aforament al segon i un itinerari marcat d'entrada i de sortida per evitar aglomeracions en un sol accés. En un mateix moment, a la pista, s'hi poden concentrar 200 patinadors com a màxim, tot i que la capacitat és de 300. El passaport covid només és necessari per entrar al bar del recinte. Seguint amb la política de Responsabilitat Social Corporativa de Fira de Girona, aquest cop també vindran a patinar convidats nens i joves d'entre 6 i 16 anys provinents de centres d'acollida amb risc d'exclusió social de Girona i rodalia. A les darreres edicions hi han participat entre 400 i 600 joves.

Un cartell 'gelat', horaris, preus i descomptes

El cartell promocional d'aquest any ha tornat a ser dissenyat per l'il·lustrador Xavier Fontané, que explica que «volia crear una imatge diferent i concisa que destaqués en un entorn sovint saturat d'informació i que el gel conquerís el lloc. Volia que la mateixa lectura del nom resultés creativa, que provoqui impacte i que transmeti les sensacions gèlides». La Pista de Gel i el tobogan estan en funcionament des del 23 de desembre fins al 9 de gener de 10 a 21 hores, excepte el 24 i 31 de desembre (de 10 a 19 h), el 25 de desembre (tancat), l'1 i el 6 de gener (de 16 a 21 h) i el 5 de gener (de 10 a 14 h). A l'interior del Palau Firal hi ha dues pistes: una per a principiants i una altra per a patinadors habituals. L'espai per a novells està destinat a totes les persones que no saben patinar perquè puguin practicar i adquirir coneixements. Per als més petits, hi haurà elements de suport com pingüins de fusta perquè puguin patinar amb més facilitat.

El preu per patinar és de 9 euros l'hora i inclou el lloguer dels patins, mentre que quatre baixades en trineu pel tobogan tenen un cost de 3,5 euros. També existeix la possibilitat de comprar un abonament de 10 hores per 70 euros, ideal per a famílies o per celebrar festes d'aniversari. L'ús de guants és imprescindible per accedir a la pista i qui no en tingui els podran adquirir al Palau de Fires per 2 euros. Fira de Girona ha preparat una targeta regal per poder obsequiar entrades personalitzades a amics i familiars, que es pot sol·licitar enviant un correu a info@firagirona.com. A més, a través del portal Queda't Girona es poden adquirir entrades anticipades amb l'opció de tenir, de franc, quatre baixades pel tobogan de gel. També hi ha els següents descomptes: carnet de la comunitat universitària de la Universitat de Girona (6 €), família nombrosa (5 €) i 2x1 per als subscriptors del Diari de Girona.