L’Ajuntament de Girona ha acabat adjudicant la neteja dels mercats i del centre d’acolliment i serveis socials la Sopa a la fundació Mas Xirgu després d’un llarg procés en el qual ha intervingut el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

A la licitació, reservada a centres especials de treball, s’hi havien presentat dues ofertes. Una de l’esmentada fundació i l’altra de Can CET Centre d’Inserció Socio Laboral SL de Badalona. La Mesa de contractació va decidir excloure la segona en considerar que l’oferta presentada no s’ajustava al model exigit i que hi havia «incongruències» entre els preus unitaris oferts i l’import del contracte ofert. L’entitat va presentar al·legacions reclamant aclariments.

El cas va acabar al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que inicialment demanava suspendre el procediment de contractació mentre estudiava el cas. Per decret d’alcaldia, el govern local s’oposava a aquesta mesura cautelar. Poc després el mateix Tribunal de contractes va arxivar el cas indicant que Can Cet expressava la voluntat de no interposar cap recurs especial contra la decisió de la mesa de contractació.

L’Ajuntament va demanar a la Fundació Mas Xirgu saber quines persones s’encarregarien del servei i l’entitat va respondre uns dies després i un cop comprovat tot va obtenir el contracte. Pel que fa als mercats, la quantitat que percebrà la Fundació serà de 508.729 euros en dos anys (254.364 euros anuals). Pel que fa a la Sopa, el Consorci que el gestiona 167.664 euros per dos anys (83.832 euros a l’any). En els dos casos, prorrogables dos anys més.