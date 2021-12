L’Ajuntament de Girona va anunciar ahir la posada en marxa de la programació per al primer trimestre de l’any 2022, amb 20 activitats gratuïtes per millorar l’ocupabilitat de les persones en recerca de feina que es faran durant el primer trimestre del 2022. El programa, que combina el format presencial i virtual, té per objectiu oferir eines i recursos per a la recerca de feina, promoure l’autoconeixement i la definició d’objectius laborals concrets i realistes i oferir informació actualitzada dels principals sectors d’ocupació.

El disseny de les accions que s’hi engloben té molt en compte el model de selecció per competències, enteses com a conjunt de coneixements, aptituds i actituds que es manifesten en conductes que ajuden a preveure el comportament futur i el nivell d’adequació d’una persona a un lloc de treball. Aquest model està guanyant força en l’àmbit dels recursos humans, ja que ha demostrat ser una eina eficaç per la gestió de canvi i perquè permet integrar els objectius de l’organització amb els de la persona generant compromís, motivació i satisfacció. A mateix temps introdueix un nou model de lideratge, facilitador i cooperatiu. Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar de manera telemàtica a través de la pàgina web del Servei Municipal d’Ocupació.