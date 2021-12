Un home està ingressat en estat crític a l'hospital Josep Trueta després que s'hagi precipitat al buit quan intentava ocupar un pis a Salt (Gironès). Els fets han tingut lloc aquest dijous a la matinada al carrer Àngel Guimerà. La víctima, que anava en companyia d'un altre home, ha entrat al pis cap a tres quarts de tres de la nit. L'habitatge és propietat d'una entitat bancària i està situat al segon pis de l'edifici. Un cop a dins, però, se'ls ha activat l'alarma. Ha estat aleshores quan l'home ha provat de fugir despenjant-se pel balcó i ha caigut en una de les terrasses inferiors. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat inconscient fins a l'hospital Josep Trueta, on ha ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

Els fets han passat cap a tres quarts de tres de la matinada. A aquella hora, els Mossos han rebut l'avís que s'havia disparat l'alarma d'un pis situat al carrer Àngel Guimerà de Salt. L'habitatge està buit i és propietat d'una entitat bancària. Les patrulles han anat fins al bloc per intentar evitar l'ocupació. Quan hi han arribat, a dins del pis s'han trobat un dels dos homes. L'altre havia intentat fugir abans que arribés la policia. Ha provat de despenjar-se per la façana, però ha caigut al buit fins que ha picat contra el terra d'una de les terrasses inferiors. La víctima estava inconscient i tenia una ferida al cap. Els Mossos d'Esquadra han avisat el SEM, que l'ha traslladat fins a l'hospital Josep Trueta. La policia també ha interrogat l'altre home que havia entrat al pis amb la víctima, qui els ha explicat que intentaven ocupar l'habitatge. Segons informen fonts de l'hospital, la víctima està ingressada a l'UCI en estat crític.