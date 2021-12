Un informe del secretari de l’Ajuntament de Girona interpreta que el govern municipal legalment pot pagar els endarreriments de la part econòmica de l’acord de Valoració de Llocs de Treball del 2019. Una interpretació que afecta la major part dels afectats, entre 800 i 900 treballadors, però no a un grup d’aproximadament 180, la majoria policies municipals perquè segons fonts sindicals, «el secretari interpreta que no entren en cap dels dos supòsits que serien discriminació salarial o adequació singular dels llocs de treball». Una resolució que, segons la secció sindical de CCOO, obre la porta a què l’ajuntament pagui ja aquests diners a la majoria de treballadors mentre que des del consistori, que ahir no va voler fer valoracions sobre aquest tema, els hi han fet una contraproposta que permetria que tots els treballadors, inclosos els 180 exclosos, a canvi que el conjunt de la plantilla renunciés a l’increment del 2% del complement específic que els hi toca aquest any.

«És una trampa, perquè nosaltres tenim acordat dues coses. Un increment del 2% i els diners de la Valoració de Llocs de Treball i així ens farien renunciar a una d’elles», expliquen des de CCOO que seria partidari, que «l’ajuntament pagui ara, perquè té diners per fer-ho, la Valoració de Llocs de Treball a la majoria de treballadors i després ja buscarem la manera que ho puguin cobra els 180 restants». Segons l’acord del 2019, els diners per adequar els sous a la Valoració de Llocs de Treball s’havien de pagar en un termini d’entre 5 i 8 anys. El primer any, l’Ajuntament en va pagar un 10%, l’any passat un 2% i aquest encara res. Ahir, en una trobada amb la regidora Maria Àngels Planas, els sindicats ja li van fer saber que no acceptarien aquesta proposta de renunciar a l’increment del 2% complement específic en un estira i afluixa que, si res no canvia, acabarà als jutjats el 14 de febrer amb el Contenciós Administratiu interposat per CCOO.