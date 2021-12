La portaveu del PSC a Girona i diputada al Parlament considera una «gran notícia» que el govern espanyol hagi anunciat que diferents projectes de Comarques Gironines siguin beneficiàries dels fons Next Generation i que a Girona es pugui «invertir per millorar el camí fluvial del Ter, l’enllumenat públic, intel·ligent de l’entorn urbà i natural de Santa Eugènia i per desenvolupar un pla que posi en valor els productes locals i la gastronomia de la ciutat», per uns 3,5 milions. Es tracta d’un seguit de propostes que va enviar l’Ajuntament fa unes setmanes al Govern de Pedro Sánchez i que han estat acceptades.

«És un èxit col·lectiu que hem de celebrar conjuntament i una bona notícia per al barri de Santa Eugènia. Les grans infraestructures de la ciutat, o fins i tot de Catalunya, han estat sempre producte d’inversions de diferents institucions», ha dit Paneque, que ha afegit que «la col·laboració, el diàleg i l’entesa han estat sempre els vectors que han aportat més progrés a Girona i a Catalunya». Des dels socialistes, afirmen que a més a més, el diputat del PSC Marc Lamuà ja ha anunciat que hi haurà "més onada d’inversions a projectes per a les comarques gironines". El Consorci de Vies Veres de la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Garrotxa i els Ajuntaments de Roses, Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols també han rebut inversions per a projectes concrets del territori.