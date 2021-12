El comitè de vaga de la recollida d'escombraries a Salt (Gironès) acusa l'ajuntament i l'empresa de tenir «manca d'interès» a negociar una sortida al conflicte. En una carta oberta a la ciutadania, apunten que han rebut informació sobre una «actitud conjunta» i una «estratègia» de l'equip de govern i d'FCC Medio Ambiente per pressionar el Departament d'Empresa i Treball perquè suspengui la vaga indefinida convocada a partir de demà, en comptes de «seure a negociar i consensuar les deficiències el servei i la situació de les condicionals laborals». A més, també asseguren que la resposta de l'empresa ha estat «la política de la por» i que han rebut amenaces de sancions i «acomiadaments».

«Veiem amb molta preocupació que l'ajuntament, en lloc d'investigar les deficiències del servei i la vulneració de la normativa laboral que hem denunciat, prengui una suposada posició de neutralitat, que a la pràctica s'ha confirmat en un suport tàcit als postulats de l'empresa», afirma el comitè de vaga a la carta. Els escombriaires de Salt faran vaga indefinida a partir de Nadal. No només per reclamar millores salarials, sinó també per exigir que es posi fi a la «plaga de rates» que asseguren que viu el municipi, i que ells pateixen quan buiden els contenidors. Els escombriaires critiquen que la concessionària del servei, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), no els ha deixat «cap altra sortida» perquè fa un any que el conveni està caducat i que, dels últims set, en fa quatre que no se'ls aplica «cap revisió ni pujada salarial».

El comitè de vaga crítica l'actitud de l'empresa i denuncien que «l'única resposta» que han rebut fins ara han estat amenaces de sancions i acomiadaments: «L'única estratègia ha estat la restricció de drets i llibertats individuals i col·lectives». A més, en aquest comunicat a la ciutadania són crítics amb l'actitud de l'ajuntament i acusen l'equip de govern de posar-se al costat de l'empresa: «Veiem amb estupor el posicionament de l'ajuntament, que no es preocupa de les deficiències denunciades, i que sembla únicament interessat a defensar els interessos d'una multinacional». «Ens entristeix i enrabia que l'ajuntament es negui a rebre als treballadors del poble, ja que cal recordar que nosaltres, treballadors de FCC Medio Ambiente, també som ciutadans saltencs. No entenem que el nostre ajuntament sembli que no li interessi les condicions socioeconòmiques i sanitàries», afirmen. El comitè de vaga sosté que empresa i ajuntament volen una «confrontació» amb la plantilla i defensen que els treballadors busquen mantenir «uns llocs de treball dignes» i poder donar un bon servei a la ciutadania. Per això, exigeixen a la Generalitat «que no cedeixi a les pressions patronals i de l'ajuntament» i que compleixi amb la funció mediadora: «Que no sigui còmplice de l'estratègia».