La vaga indefinida d'escombriaires que ha començat aquesta mitjanit a Salt ja es deixa notar als carrers. Sobretot a la zona centre, hi ha deixalles -bosses i trastos- que s'amunteguen al costat dels contenidors. Els vaguistes han muntat un campament davant la seu de la concessionària, on han encès una foguera, i asseguren que no se'n mouran fins que el conflicte es desencalli. Critiquen que l'empresa, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) s'hagi tancat en banda a l'hora de negociar un nou conveni.

A més, es queixen que hi ha rates als contenidors i el servei és "deficient". Ho exemplifiquen dient que els serveis mínims que s'han dictat per a l'orgànica ja són, de fet, superiors a la recollida que fan habitualment.