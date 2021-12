Aquest diumenge és el segon dia de vaga de recollida de residus a Salt i la imatge de dissabte es torna a repetir als carrers de la població. Els contenidors continuen plens i les bosses de deixalles s'acumulen al voltant, sobretot al sector centre. Al llarg del matí, els veïns que han baixat a llançar la brossa no han pogut fer res més que deixar-la damunt les deixalles que ja hi ha amuntegades.

El comitè de vaga, que continua l'acampada davant la seu de l'empresa, exposa que estan complint els serveis mínims i critiquen que "ningú" els ha convocat a cap reunió per intentar trobar una solució al conflicte: "No entenem no tenir cap convocatòria, nosaltres ens asseurem a negociar quan sigui, d'aquí a deu minuts, cinc hores o tres dies, estem disposats a buscar solucions".