L'Ajuntament de Salt (Gironès) ha denunciat al Departament d'Empresa i Treball que els escombriaires en vaga indefinida incompleixen els serveis mínims de neteja viària i recollida de deixalles. Segons informa l'equip de govern en un comunicat, han traslladat a la Generalitat un recull de les auditories diàries que estan fent amb les que, asseguren, es fa "palès que no s'està atenent al decret" de neteja aprovat. A més, l'ajuntament ha requerit a l'empresa concessionària del servei, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) perquè "posi tots els recursos necessaris per solucionar l'incompliment". El consistori insta treballadors i empresa a asseure's a la taula de negociació per desencallar el conflicte.

En el recull de les auditories diàries que l'ajuntament ha traslladat al Departament, el consistori remarca que s'estan incomplint els serveis mínims en diferents punts. En relació a la recollida de la fracció de rebuig i a l'orgànica, el decret establia que s'han de retirar cada 48 hores i que, si no s pot completar durant la jornada, s'ha de continuar recollint els dies següents "fins a la seva retirada total". L'ajuntament apunta que el dia de Nadal només es va fer la recollida dels contenidors propers als CAP i que l'endemà, el dia 26, tocava retirar la fracció de rebuig de tot el municipi: "Només es va realitzar la recollida dels contenidors propers als centres de salut". Segons el consistori, aquests incompliments han provocat que l'acumulació de deixalles "comenci a ser un greu problema de salut pública i per a la mobilitat de les persones". L'equip de govern exposa que la documentació amb les auditories també s'ha fet arribar a FCC Medio Ambiente, requerint a l'empresa perquè posi "els recursos necessaris per solucionar aquesta disfunció". "Des de l’Ajuntament es torna a instar les dues parts implicades, empresa i treballadors, a tornar a seure a la taula de negociació, treballar en una solució consensuada i reprendre el servei el més aviat possible", conclou el comunicat. De fet, aquest diumenge, durant la segona jornada d'aturada, el comitè de vaga criticava que no havien rebut cap convocatòria a una nova reunió per desencallar el conflicte.