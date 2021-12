La Generalitat ha convocat una mediació aquest dimarts per intentar resoldre la vaga indefinida d'escombriaires de Salt. La trobada, que es farà a la Inspecció Territorial de Treball, s'ha fixat a les deu del matí. Hi ha convocats els representants dels treballadors i els de la concessionària del servei, FCC Medio Ambiente. El comitè de vaga celebra que «per fi» s'hagi «mogut fitxa» per intentar resoldre el conflicte, tot i que també deixa clar que a la plantilla li «costa entendre» que hagin calgut «sis dies, tres d'ells exercint el dret de vaga» per obrir aquesta negociació. Els escombriaires ja avancen que aniran a la trobada amb «ganes d'arribar a un acord» per tenir un nou conveni i millorar les condicions de la plantilla i el servei. La convocatòria arriba, precisament, després que aquesta tarda l'alcalde de Salt instés el Departament d'Empresa a reobrir la taula de mediació per solucionar el conflicte laboral. Des de l'Ajuntament de Salt es continua insistint a trobar «una sortida acordada» a l'aturada indefinida. La vaga va començar el dia de Nadal. Segons assegura el consistori, ja ha provocat que «l'acumulació de residus comenci a ser un problema de salut pública i de mobilitat per a les persones al municipi».

