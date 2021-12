L’ONCE va presentar aquest dilluns al matí el seu nou model de quiosc al carrer Santa Clara de Girona. És un model més accessible per a tots els agents venedors amb discapacitat, més ecològic per la tipologia de productes de construcció i els seus consums i que facilita la comunicació amb el públic. La idea és que es vagin implantant progressivament a tot Catalunya.

Amb el nous quioscs, l’ONCE canvia la imatge d’aquesta porta d’accés a un món d’inclusió social, que millora les condicions laborals dels agents venedors i que renova la imatge de la ciutat.

El nou disseny compleix amb els requisits d’accessibilitat universal per a la persona que exerceix la venda i també per als compradors. L’exposició dels productes de joc, amb més superfície de vidre, és més clara i organitzada per ajudar al client en l’elecció.

Per a les persones cegues amb gos guia, hi ha un espai perquè el gos estigui estirat a terra mentre el seu amo treballa. I per als que utilitzen cadira de rodes, el model té una rampa fixa d’accés a l’interior. A més, totes les zones d’exposició són accessibles amb una plataforma. Per millorar el confort del venedor, s’inclou una cadira ergonòmica. Als laterals del quiosc hi ha frases en Braille, el sistema de lectoescriptura propi de les persones cegues.

L’acte va comptar amb la participació de l’alcaldessa, Marta Madrenas; la regidora de Mobilitat, Marta Sureda; el delegat territorial de l’ONCE a Catalunya, Enric Botí; el director de l’agència de l’ONCE a Girona, Francisco Rodríguez; i la venedora de cupons, usuària del nou quiosc, Montserrat Ayach.

L’ONCE va destacar la col·laboració i el treball de l’Ajuntament de Girona per fer possible la integració i posada en marxa d’aquest nou model de quiosc a la ciutat.