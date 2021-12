Contenidors plens, bosses i deixalles acumulades a les voreres i les papereres a vessar. És la imatge que ahir es podia veure als carrers de Salt en el segon dia de vaga de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària. I la situació continuarà avui sense que ni l’empresa ni l’Ajuntament hagin fet cap moviment per convocar a una reunió per desencallar el conflicte.

«Va haver-hi mediació dimecres només al matí i ja està» i «portem quatre dies senes cap reunió ni cap intent de mediació». Ho explica el president del comitè d’Empresa, Xavier Vives, qui assegura que «és la primera vegada que ens hi trobem que en sigui coneixedor».

El comitè continua la vaga i l’acampada davant la seu de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Per part de l’Ajuntament es remeten al comunicat del 23 de desembre el qual emplaçaven a empresa i treballadors a seure a la taula per recuperar la normalitat del servei i complint amb els drets i obligacions de tothom. Una negociació que ahir no tenia cap data prevista.

Des del comitè d’empresa critiquen no només l’actitud de la concessionària, sinó també de l’Ajuntament perquè «té la responsabilitat perquè és un servei públic de gestió municipal, és la responsable, i l’empresa ha estat negociant la pròrroga del contracte amb l’Ajuntament». Els treballadors estan disposats a seure a negociar en el moment que els convoquin amb la voluntat d’arribar a un acord.

Mentrestant continuaran la vaga d’escombraries que Vives recorda que es va ajornar dues vegades «però no vam tenir cap èxit en les dues convocatòries prèvies, el silenci per resposta» i finalment s’ha tirat endavant.

El personal ha complert amb els serveis mínims i des del comitè d’empresa posen de manifest a més que amb els serveis mínims ens han obligat a fer més serveis de l’habitual.

La imatge que deixa el conflicte és de contenidors plens i de ciutadans que es veuen obligats a deixar les bosses a la vorera. En alguns punts els serveis mínims han permès millorar aquesta situació, però al sector centre la vaga és ben visible.

Personal eventual i unes condicions «pèssimes» de treball

Els treballadors han decidit tirar endavant la vaga per la situació de part del personal contractat i les condicions de treball. Una de les reclamacions té a veure amb el tipus de contractacions. El president del comitè d’empresa, Xavier Vives, explica, i està denunciat a Inspecció de Treball, que per poder donar el servei contracta personal eventual. «Portem mig any de contractació molt perversa, contracten eventuals tres o quatre o cinc dies, els donen de baixa i els tornen a contractar». Això genera doble escala salarial. Fan la mateixa jornada cobrant pràcticament la meitat. També reclamen un nou conveni laboral perquè l’actual està caducat de fa un any i volen un nou pla de riscos laborals. Asseguren que les condicions de treball són pèssimes. Lamenten que han fet esforços durant la pandèmia i s’han trobat que «Ajuntament i empresa han pactat el seu negoci».