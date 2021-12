La desena edició de «Girona 10», l’acció de promoció turística que tirava endavant l’Associació d’Hostaleria de Girona en col·laboració amb l’Ajuntament, haurà de seguir esperant. Es el segon cop que la pandèmia atura aquesta acció promocional que, en les anteriors edicions havia atret molts visitants a la ciutat en una època considerada de temporada baixa. Solia fer-se el darrer cap de setmana del mes de gener. De fet, a la pàgina web del projecte encara hi ha la data prevista per aquesta edició: del 21 al 23 de gener de 2022. A sota però, ja hi posa «Postposat». Hi havia la intenció de tirar-ho endavant, ha admès el president de l’Associació d’Hostaleria, Josep Carreras. Però de moment s’ha decidit esperar a unes «altres dates» i a la millora de la «situació sanitària». Carrera admet que «és un esdeveniment de volums, que ara no es pot dur a terme». El representant de l’Associació assenyala que «hi ha ganes de no perdre la marca Girona 10». Tot i això, admet que «si torna, de ben segur que serà amb canvis, que estan per decidir».

Un "boom" que es va copiar L’esdeveniment va començar com un èxit rotund en les primeres edicions i altres municipis van copiar-lo. A poc a poc va anar perdent la força d’aquell "boom" inicial però es mantenia encara amb molt d’interès. El darrer any que es va celebrar, més de 36.000 persones es van inscriure al sorteig per optar a entrades d’espectacles culturals o esportius i habitacions d’hotel i els restaurants es van omplir de comensals. El Girona10 omple la ciutat d'activitats El truc era fer preus aprofitant el número 10. Menús de restaurants a deu euros i habitacions a deu euros per persona. A partir d’aquí, alguns comerços també van aprofitar per fer descomptes, els museus i equipaments culturals i esportius de la ciutat també feien ofertes, així com els cinemes. El Mercat del Lleó havia fet algunes festes gastronòmiques amb èxit més que notable. Fins i tot algunes entitats aprofitaven per fer promocions. Tot plegat feia bullir la ciutat durant un cap de setmana.