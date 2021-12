El Departament d'Empresa i Treball té aquest dimecres una altra mediació, a més de la que està duent a terme aquests dies a Salt, per una altra vaga d'escombriaires convocada, en aquest cas, a Cassà de la Selva. Si no hi ha acord abans amb l'empresa adjudicatària, Selsa (que pertany al grup FCC) la protesta començarà el 3 de gener.