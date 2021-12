La reunió de mediació per intentar acabar amb la vaga del servei de neteja i recollida de residus de Salt ha estat maratoniana però ha acabat sense acord. A la seu de la Generalitat hi havia convocats, pel Departament d’Empresa i Treball, els representants dels treballadors i els directius de l’empresa FCC Medio Ambiente. Havien entrat a les deu del matí i havien sortit a dos quarts de quatre per dinar. A les cinc de la tarda tornaven a estar a la mateixa taula per seguir amb la negociació i n'han sortit cap a les vuit del vespre. La negociació es feia punt per punt però cap es donava per tancat perquè pot ser fruit d’un intercanvi per aconseguir-ne un altre.

Els treballadors han sortit "decebuts" i han lamentat l’«absència de l’Ajuntament». Demà no hi ha previsió de cap reunió i els operaris han convocat una manifestació per dijous a la tarda per reclamar seguir negociant.

Expedient a l'empresa

Des de l’Ajuntament s'ha lamentat la situació i s'ha emplaçat «les dues parts implicades a replantejar les seves posicions per tal de poder reprendre la mediació i no aixecar-se de la taula fins que hi hagi una solució que permeti finalitzar la vaga». D’altra banda, i «per l’incompliment dels serveis mínims», l’Ajuntament obrirà un expedient a l’empresa i, al mateix temps ja «treballa per trobar solucions als problemes de salut pública i de mobilitat que estan començant a patir» els veïns.

Avui era el quart dia de la vaga dels escombriaires, amb els entorns dels contenidors a vessar de bosses de deixalles de tota mena i el dia després de quatre comunicats (dos dels treballadors i dos de l’Ajuntament) per intentar deixar clara la seva postura davant de la ciutadania. Unes difusions que van encendre als treballadors i a l’equip de govern vinculades al compliment dels serveis mínims. Uns veïns que, cada cop tenen més dificultats per caminar per les voreres de determinats punts de la vila. Tot havia començat amb una amenaça de vaga que va acabar fructificant i va iniciar-se el dia de Nadal.

Els treballadors del servei, una concessió de l’Ajuntament, reclamen diferents millores laborals i salarials. Afirmen que portaven un any negociant, sense èxit amb l’empresa i que el conveni els ha caducat. Entre les reivindicacions hi ha un increment salarial, recordant que dels últims set anys en porten «quatre sense cap revisió ni pujada salarial». També es queixen de la manca de reconeixement de categories, la negativa a entregar les nòmines en paper i sobre i de la sobrecàrrega de feina i negativa a ampliar la plantilla. Per això, reclamen l’actualització de la bossa de treball amb tots els treballadors que han estat contractats l’últim any. A més a més, demanen que s’entreguin les nòmines de l’últim any en paper i sobre tancat.