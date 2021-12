L’Ajuntament de Girona ha connectat al llarg d’aquest 2021 un total de 639 nois i noies amb el mercat laboral a través del programa de recursos educatius de la ciutat. És un 27,5% d’alumnat més que l’any 2019, el darrer sense restriccions per la pandèmia, quan hi va haver 501 joves que van fer ús del servei. El 2020, amb la suspensió d’una gran part de les accions programades per la COVID-19, el servei va atendre 208 nois i noies. Dels alumnes atesos enguany, en les 43 sessions ofertes, un 90% són d’instituts públics de la ciutat, mentre que la resta són d’altres centres gironins.

Els recursos educatius relacionats amb la millora de l’ocupabilitat es gestionen des del Servei Municipal d’Ocupació (SMO), que vetlla per a la formació i la inserció laboral en l’àmbit local de les persones que busquen feina, així com per dotar la població de les competències necessàries per incorporar-se al món laboral, sobretot dels col·lectius amb més dificultats d’inserció.

Aquest any, amb l’objectiu de millorar el servei, l’SMO ha ampliat el catàleg d’activitats per al jovent en l’àmbit de l’ocupació i l’emprenedoria. A més, els recursos educatius contemplen temàtiques actualitzades a les noves realitats laborals, com la recerca de feina per competències, i incorporen sessions de caràcter pràctic i vivencial. Fins i tot s’oferirà la possibilitat als centres educatius de sol·licitar sessions adaptades a necessitats particular .

En el nou catàleg, l’SMO ofereix cinc propostes adreçades tant a alumnat a partir de tercer d’ESO i fins a batxillerat, com a estudiants de cicles formatius de formació professional. A les diverses sessions s’hi tracten conceptes relacionats amb el mercat laboral i s’acompanya el jovent en el procés de recerca de feina, assessorant-lo també en la construcció del seu projecte professional. Els programes són els següents: Connexió SMO, Connexió Institut, No desconnectis, Connexió Indústria, i Connecta l’esperit emprenedor. Les dues darreres activitats són novetat d’aquest any, i busquen oferir alternatives de futur en l’àmbit laboral per als joves.