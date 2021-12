L’Ajuntament de Girona ha habilitat una part del terreny del futur dipòsit municipal de vehicles per encabir-hi els cotxes i altres mitjans de transport que han estat abandonats a la ciutat. L’espai està situat al polígon industrial de MasXirgu. L’objectiu de la mesura és poder retirar de la via pública aquests vehicles, ja que l’edifici del dipòsit actual no els pot acollir per manca d’espai. Per tal de garantir la seguretat, el consistori ha tancat perimetralment la parcel·la. Així, s’ha restringit l’accés a les persones no autoritzades.

Es tracta d’una acció temporal, abans que es disposi de les instal·lacions definitives que s’ubicaran al carrer de Can Pau Birol, entre els carrers d’Aiguaviva i de la Gerundense. En concret, està entre Correus i el centre d’atenció integral de la salut i l’esport Cenit. El mes de setembre passat, el consistori va efectuar l’adscripció del terreny a l’àrea de Mobilitat.

«Fins ara no teníem capacitat per recollir molts dels cotxes abandonats a la via pública per falta d’espai al dipòsit, per això hem habilitat aquest terreny, i en poques setmanes hem pogut retirar un total de 57 vehicles.Hem guanyat eficiència i també hem pogut acabar amb la mala imatge que donaven aquests cotxes i alliberar les places d’aparcament que ocupaven», ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. Els cotxes, i una llanxa, estaven a la via pública des de feia mesos i ningú havia respost al requeriment de retirar-los que s’hi havia col·locat al vidre davanter.

La regidora ha explicat que la mesura «és una solució provisional a l’espera que tinguem el projecte definitiu per adaptar aquestes noves instal·lacions, que esperem redactar en els propers mesos, però érem conscients que no podíem deixar passar més temps i per això hem actuat d’urgència». Un cop funcioni del tot aquest espai - inclòs el solar que hi ha entre aquest que ara s’ha ocupat i el que segueix fins al carrer Indústria- amb unes noves oficines incloses, es deixarà Mercagirona.

L’actual dipòsit municipal de vehicles està a l’interior de Mercagirona, al carrer de Camp Gurnau té una superfície de 2.930 metres quadrats i està preparat per encabir-hi 100 turismes, 5 grues, 40 bicicletes i 40 motocicletes. Funciona com a tal des de finals de 2005. Es tracta d’un punt allunyat de la major part dels carrers deGirona. Des de la plaça Catalunya, són uns 40 minuts a peu.

Del carrer Freser al Mas Xirgu

Anteriorment, quan la grua municipal s’enduia un cotxe mal aparcat o abandonat, el deixava al carrer Freser, a l’edifici de Can Batlle, més a prop de molts carrers de la ciutat. El futur