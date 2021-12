L’Ajuntament de Girona ha multat 29 propietaris de gossos potencialment perillosos al llarg d’aquest 2021 per incomplir amb la normativa marcada en l’ordenança municipal de control i tinença d’animals. Les sancions per aquest tipus de gossos són considerades com a «greus» i suposen una sanció d’aproximadament 2.000 euros cada una. La major part de les denúncies són per no disposar de la llicència administrativa necessària per tenir aquest tipus d’animals. També n’hi ha per portar el gos deslligat o sense morrió, quan l’ordenança obliga a fer-ho. En ser considerades sancions «greus» les ha d’aprovar la Junta de govern local i en determinats casos, si l’infractor ho documenta, l’import de la multa es pot canviar per treball en favor de la comunitat.

La principal preocupació El regidor de Sosteniblitat, Martí Terés, ha recordar que el que es pretén amb la tasca de control, sobretot per part de la policia municipal, és garantir la seguretat d’altres vianants que són a l’espai públic, així com d’altres propietaris de gossos i altres animals. «Ens prenem seriosament aquest tema dels gossos potencialment perillosos i per això hi ha sancions d’aquestes característiques», ha explicat el representant municipal. Terés ha explicat que hi ha altres denúncies relatives a la cura i tinença de gossos però que no arriben als imports esmentats. N’hi ha per no recollir els excrements que deixa la mascota a la via pública o per no tenir el ca registrat al registre municipal. L a quota tributària està fixada en 34 euros. També n’hi ha per abandonar l’animal. El regidor però, manté que la principal preocupació, pel risc que pot suposar, són els incompliments dels propietaris de gossos potencialment perillosos. L’Ajuntament té actualment quatre espais on deixar córrer el gos sense haver d’anar lligat i diferents itineraris amb rutes que sumen uns set quilòmetres.