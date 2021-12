El portaveu del grup socialista de Salt Joan, Martín, va parlar ahir amb els treballadors i amb l’equip de govern de la vila per demanar una actitud més activa de l’alcalde i el regidor de l’àrea tot i ser un problema laboral. Els socialistes han demanat també que es reuneixin amb els treballadors, ja que fins ara cap representant municipal del govern els ha rebut.

Martín ha deixat clar que “l'equip de govern té fins ara un paper passiu, i no ha estat capaç de garantir una obligació de l’Ajuntament amb els ciutadans i ciutadanes com és la recollida d’escombraries. L’equip de govern no està fent el que està en la seva mà per mirar de solucionar el problema, i es neguen a tenir un paper més actiu i parlar amb els treballadors per avançar cap a la resolució del conflicte. La manca de lideratge de l’alcalde i de l’equip de govern és manifesta, i això està ocasionant molèsties als saltencs i saltenques”.

Aquesta tarda la regidora socialista Gemma Nuñez es tornarà a trobar amb els treballadors per intentar que l’Ajuntament els rebi i avançar en la resolució del conflicte que l’equip de govern perllonga amb la seva actitud de no fer res.

Avui, el Departament d'Empresa i Treball havia citat les parts implicades, treballadors i empresa, per intentar arribar a un acord que acabi amb la vaga que ja dura quatre dies.