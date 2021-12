El grup municipal socialista a l’Ajuntament de Girona demana al govern local «determinació i resolució a l’hora d’aprofitar les oportunitats que arriben a Girona amb els fons Next Generation» La portaveu socialista, Sílvia Paneque ha fet notar que la transformació en medi ambient que reclama Europa aporta oportunitats d’inversions per crear comunitats energètiques. «A cada bloc de pisos és possible instal·lar-hi plaques fotovoltaiques per garantir el subministrament energètic. El mateix govern de Catalunya ha aprovat un Decret Llei d’ajuts i suport a què els blocs de pisos puguin ser comunitats energètiques que generin la seva pròpia electricitat. El govern de l’Ajuntament de Girona ho ha d’aprofitar. En els barris del sector est té el deure de fer-ho després d’anys i panys on els veïns pateixen talls constants cada dia», ha explicat.

La portaveu socialista ha demanat a l’equip de govern que busqui una solució similar a la que ha plantejat Figueres. «Estem en un moment en què està clar que les energies renovables són ja el present i s’hi ha d’apostar, i ja hi ha unes quantes poblacions de Catalunya i de les comarques que estan avançant en la creació de comunitats energètiques». Per Paneque, Girona no es pot quedar enrere. «Una solució així tindria la doble virtut de caminar en la direcció correcta pel que fa a generar energia neta i de posar a l’abast dels habitatges una facturació més competitiva a mitjà i llarg termini». Paneque ha lamentat que «la falta d’empenta del govern municipal es faci evident en temes com aquest».