El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat ha citat per avui al matí els representants dels operaris de la neteja de Salt i els de l’empresa FCC Medio Ambiente, adjudicatària del servei a la vila, per tal que tornin a seure a negociar. Mentrestant, els entorns dels contenidors de la vila estan cada cop més plens per la vaga indefinida dels escombriaires. Pel mig, l’Ajuntament, que fins ara s’ho mirava distància, ahir va reaccionar, primer denunciant que els treballadors no complien amb els serveis mínims i posteriorment reclamant que es reactivés la mediació.

Amb tres dies de protesta dels encarregats del servei de recollida de residus i neteja viària de Salt, els carrers del municipi comencen a estar ocupats per bosses i deixalles de tota mena, fins al punt que hi ha carrers on passar per la vorera es fa difícil. I a escala olfactiva, tampoc resulta agradable caminar-hi.

Tot plegat ve de lluny amb unes reivindicacions laborals i salarials dels treballadors que no van arribar a bon port. Després de diverses reunions, les negociacions amb l’empresa es van trencar. Ahir, al matí, l’Ajuntament va difondre un primer comunicat denunciant a Treball i a l’empresa concessionària l’«incompliment» dels serveis mínims per la vaga de la neteja viària i la recollida d’escombraries. Va exposar que s’està fent «una auditoria diària per garantir els drets dels saltencs i saltenques» i que s’havia requerit a l’empresa concessionària que posés tots «els recursos necessaris per solucionar l’incompliment», relatiu a la fracció de rebuig i a l’orgànica. El govern local apuntava que «l’acumulació de residus comenci a ser un problema de salut pública i de mobilitat per a les persones al municipi».

En aquell comunicat s’instava «les dues parts implicades a tornar a seure a la taula de negociació i treballar en una solució consensuada».

Arran d’aquesta difusió, el comitè de vaga va lamentar el paper del consistori. Van recordar que ja havien advertit que «l’estratègia de l’Ajuntament» era «buscar la confrontació entre treballadors i veïns» i que ho estaven fent «a través de la mentida i la calúmnia». Des del comitè van insistir e què la seva «voluntat no és entrar en polèmiques estèrils que no se centrin en el servei i condicions de treball de la recollida d’escombraries i neteja viària». «La prova de què ahir- abans d’ahir pel lector- vàrem sortir a fer orgànica i rebuig està en el GPS dels vehicles», van assenyalar.

Hores després, l’Ajuntament va emetre un segon comunicat. En aquest cas, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, instava oficialment el departament de Treball a «reobrir la taula de mediació per resoldre el conflicte laboral, entre les dues parts implicades», al servei de neteja viària i recollida d’escombraries.

El comitè de vaga va celebrar que «per fi» s’hagués «mogut fitxa» per intentar resoldre el conflicte, tot i que també va deixar clar que a la plantilla li «costa entendre» que hagin calgut «sis dies, tres d’ells exercint el dret de vaga» per obrir aquesta negociació. Van avançar que aniran a la trobada amb «ganes d’arribar a un acord» per tenir un nou conveni i millorar les condicions de la plantilla i el servei.