La Policia Municipal de Girona va detenir tres persones la nit del 25 al 26 de desembre després d’aturar una picabaralla entre un grup nombrós al barri de Sant Narcís, a la zona propera . Els detinguts a més, van oferir resistència als agents policials. Un dels detinguts va necessitar atenció mèdica perquè durant la baralla va ser agredit amb una ampolla de vidre.

La policia va rebre l’avís d’un baralla a l’avinguda de Sant Narcís, entre els carrers Santiago Rusiñol i Ramon Montaner, amb una trucada a la centraleta quan passaven dinou minuts de la mitjanit. Quan diverses unitats van arribar al lloc dels fets van intentar aturar la brega però algun dels implicats s’hi va resistir fins que va aconseguir detenir a tres persones. Es va haver d’avisar una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per atendre una persona que tenia una ferida per una ampolla de vidre i perdia sang. La policia va detenir dues persones per atemptat agents autoritat i una tercera per un delicte de lesions.