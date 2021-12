Els escombriaires de Salt (Gironès) s'ofereixen a retirar les deixalles i andròmines que s'amunteguen al sector centre del municipi. Sostenen que aquests són els barris que "més pateixen" la vaga indefinida, perquè són els que tenen "més densitat de població, pitjors condicions socioeconòmiques" i on es fa palès que el servei de recollida està "mal dimensionat". Per això, els vaguistes diuen que, si cal, sortiran matí i tarda per endur-se l'acumulació de residus. Ara bé, també deixen clar que la situació segueix enquistada i que l'aturada indefinida continua. Els treballadors critiquen que "l'immobilisme" tant d'Ajuntament com de la concessionària, a qui acusen de tenir "una actitud mercantil", tan sols "allarguen" el conflicte.

Els escombriaires de Salt mantenen la vaga després d'una reunió maratoniana amb l'empresa Arrenca el cinquè dia de vaga d'escombriaires a Salt sense solució al conflicte. Ahir, el comitè d'empresa i la concessionària FCC Medio Ambiente es van reunir durant deu hores, en una mediació a Treball que va fracassar. Al vespre, les dues parts van sortir de la trobada sense acord. Els treballadors asseguren que la situació està "encallada". Reclamen, entre d'altres, que l'empresa desencalli el nou conveni o resolgui la situació dels eventuals. També critiquen que porten massa temps amb els sous congelats. A més, asseguren que l'actual servei és del tot deficitari i que han de suportar una plaga de rates que viuen als contenidors. Ara, després d'aquesta mediació fallida, els vaguistes diuen que els "sorprèn i indigna" l'actitud "irresponsable" de l'Ajuntament de Salt. "Sembla que continua enquistat en una posició negacionista del conflicte, sense assumir la seva responsabilitat", subratllen els treballadors. A això s'hi suma, a més, "l'actitud merament mercantil de la multinacional FCC", la concessionària del servei", a qui els vaguistes diuen que només li "preocupa guanyar més". "Aquest immobilisme enquista i allarga el conflicte", afegeixen. Al sector centre Tot i que l'aturada indefinida continua, els escombriaires però també asseguren que no poden "restar impassibles" davant la realitat que viuen els barris del sector centre de Salt. Aquí, és on es fa més evident l'acumulació de deixalles i andròmines als carrers; en alguns casos, fins i tot, pràcticament arribant a col·lapsar la vorera. "Són els barris que més pateixen la situació actual", diuen els vaguistes. "Els que tenen més densitat de població, pitjors situacions socioeconòmiques i amb un servei mal dimensionat i del tot deficient de recollida", afegeixen. Per això, els treballadors d'FCC s'ofereixen a retirar l'acumulació de residus en aquest sector de Salt. I si cal, diuen que sortiran matí i tarda per endur-se les deixalles. Això sí, demanen a la concessionària que els porti més camions de càrrega posterior, perquè només en tenen un.