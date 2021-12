El Gran Circ de Nadal de Girona sobre gel ha tancat aquest dimecres la 8a edició marcada per la pandèmia. A només 48 hores de l'estrena, van entrar en vigor les restriccions de limitar l'aforament al 70% i això, segons informen en un comunicat, ha suposat perdre 6.480 entrades (720 butaques menys per funció). També ha repercutit la cancel·lació del servei de cafeteria. Tot i això, les nou representacions han penjat el cartell de complet i han exhaurit les 1.680 entrades per funció. En total, 15.120 espectadors han pogut gaudir de l'espectacle protagonitzat per 38 artistes de set països actuant damunt una pista de gel de 900 metres quadrats.

L'espectacle, d'una hora i cinquanta minuts de durada, sense interrupció, ha ofert vint atraccions circenses damunt del gel: com acrobàcies, mà a mà, cercle aeri, pal, monocicles, malabars, comicitat, cintes aèries o corda vertical. Entre aquests hi ha hagut tres atraccions convidades actuant sense patins: el trio de pallassos xilens Caluga, la parella d'acròbates cubans Leosvel i Diosmani i els vietnamites Giang Brothers, que la setmana passada van aconseguir batre un nou rècord Guinness mundial en pujar –cap a cap– cent esglaons de la Catedral de Girona en 53,6 segons. Els Giang Brothers baten un nou rècord Guinness a les escales de la Catedral de Girona L'organització destaca que el Pavelló de Fontajau ha permès una experiència «molt segura» per als espectadors amb totes les mesures recomanades per a evitar contagis: tres portes d'accés independents a les quatre de sortida, ventilació certificada, amplada entre fileres, distribuïdors de gel hidroalcohòlic, desinfecció de butaques i ús de mascareta obligatori. Han eliminat l'entreacte i les habituals cafeteries i crispetes per donar compliment a la impossibilitat de beure o menjar, que hauria comportat treure's la mascareta. Enguany, han dissenyat un programa doble perquè les famílies amb pocs recursos de la ciutat poguessin gaudir de l'experiència del Circ de Nadal: d'una banda, a través dels Serveis Socials de l'ajuntament van entregar 400 invitacions, i de l'altra, a través de les empreses i entitats privades que han donat suport la iniciativa 'El Circ Solidari', organitzada pel Rotary Club Girona amb la col·laboració de la Fundació Girona Est que ha repartit 700 entrades adquirides per patrocinadors.