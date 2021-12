La situació als carrers de Salt amb contenidors a vessar de deixalles comença a provocar indignació veïnal. Un grup de ciutadans del Barri Vell i d’altres veïnats té previst fer una contramanifestació aquest dijous, segons ha assenyalat la presidenta del Barri Vell, Tona Torres. A les quatre de la tarda, en lloc de treure les deixalles al carrer, les portarà als treballadors i l’empresa «que no fan la seva feina», al polígon de Torre Mirona.

A les xarxes socials, hi ha veïns de la vila que consideren que el col·lectiu de treballadors és «victimista» tenint en compte les condicions laborals i els sous que cobren. Asseguren que respecten el dret a vaga però que fer-ho en aquestes dates és un «xantatge» i reclamen que es compleixin els serveis mínims.

Des de l’Associació de Veïns de la Massana, Miquel Castillo, considera que està bé «que facin vaga per reclamar els seus drets com a treballadors», però lamenta que es faci en aquestes dates i posa en dubte que s’estiguin fent els serveis mínims. «Fa vergonya com està el barri i en general tot el poble, que ja de per si sempre està brut i deixat», indica.