La convocatòria per a la presentació dels projectes de la 67a edició de Girona, Temps de Flors està oberta fins al 17 de gener. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud a través del web municipal Temps de Flors. L’esdeveniment se celebrarà del 7 al 15 de maig del 2022.

La propera mostra floral tindrà lloc principalment en espais exteriors, atesa la situació de pandèmia per COVID-19, tal com va succeir el maig d’aquest 2021. Tanmateix, tal com va avançar fa uns dies Diari de Girona està previst que es recuperin alguns indrets interiors emblemàtics que formen part del conjunt tradicional de la mostra i que per les seves característiques permeten garantir les mesures sanitàries i de seguretat establertes, com el claustre i els soterranis de la Catedral, la Casa Lleó Avinay, els Banys Àrabs o l’interior de la basílica de Sant Feliu, que es recuperen com a espais expositius. La llista orientativa d’ubicacions preveu fins a 92 espais florals

L’esdeveniment mantindrà el format del mes de maig passat i s’expandirà per diferents barris de la ciutat amb l’objectiu d’esponjar la instal·lació dels projectes. Alhora amb aquesta fórmula es pretén dinamitzar l’activitat comercial del municipi, així com fer partícips altres barris i donar visibilitat a les zones verdes, segons assenyala un comunicat municipal.

Mentrestant, l’Ajuntament està en ple procés per trobar una empresa que li subministri flors tallades, plantes, material de floristeria i material de jardineria per la pròxima edició de Temps de Flors. El viver que l’any passat va fer el servei va comunicar a l’Ajuntament que renuncia a executar la pròrroga a la qual tenia dret. Això va provocar que a meitat daquest mes de desembre l’Ajuntament obrís una licitació per trobar un altre centre de jardineria, amb un preu d’uns 250.000 euros.