La convocatòria de vaga els escombriaires de Cassà de la Selva s'ha aplaçat. Havia de començar el 3 de gener i s'ha posposat al 12 de gener. Aquesta decisió s'ha pres perquè hi ha un principi d'acord entre les dues parts però que encara s'ha de ratificar. L'acord s'ha produït després de la mediació del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest dimarts. L'assemblea de treballadors, que es farà el dia 3, ha de validar la proposta. El 10 de gener hi ha una nova mediació que podria servir per desconvocar la protesta definitivament. L'únic punt que queda pendent, de fet, és que l'Ajuntament de Cassà doni per bo l'acord entre els treballadors i l'empresa per tal que Cassà sigui considerada una unitat independent . O sigui, que els treballadors de Cassà tinguin el seu propi conveni i el seu propi representant sindical. No poden ser traslladats a treballar, per exemple, a cap altre poble on l'empresa tingui el servei.